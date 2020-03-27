رئيس وزراء بريطانيا يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

أعلن ، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إصابته بفيروس كورونا المستجد
جاء إعلان جونسون، بعد خضوعه لاختبار فيروس كورونا، الذي كشفت نتائجه أن الحالة إيجابية، بحسب ما نشرته وكالة : رويترز
وقرر رئيس الوزراء عزل نفسه، إلا أنه سيواصل العمل من المنزل لمتابعة إجراءات الحكومة بشأن تفشي المرض
وقال جونسون في تغريدة : على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص كورونا إيجابية
وأضاف : أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس
وتعد بريطانيا من البلدان المتضررة من جائحة كورونا في أوروبا، وسجلت حتى أمس أكثر من 8 آلاف إصابة، إلى جانب نحو 420 حالة وفاة
ويذكر أن إعلان جونسون هذا يأتي بعد نحو يومين من إعلان إصابة ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز بفيروس كورونا، وفقًا لمكتب أمير ويلز، الأربعاء، حيث ذكر أن الأمير « كان يعاني من أعراض خفيفة بفيروس كورونا، وأجريت له التحاليل اللازمة، والتي أثبتت إصابته بالمرض »، مشيرًا إلى الأمير تشارلز البالغ من العمر 72عامًا، بصحة جيدة وكان يعمل من المنزل خلال الأيام القليلة الماضية