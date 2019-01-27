رئيس مجلس النواب الأردني يدعو رسميا رئيس مجلس الشعب السوري لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

وجه رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة دعوة رسمية لرئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المزمع عقده فى عمان مارس المقبل
وقال الطراونة خلال استقباله نقيب المحامين السوريين نزار السكيف : ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسوريا،.. فكلانا له مصلحة بذلك، ونحن أشقاء وما يربطنا من تاريخ وهموم وتطلعات، يستدعي الدفع بخطوات التعاون إلى الأمام، وطالما نظرنا إلى سوريا عمقاً عربيا أصيلا، ومصلحة شعبه واستقراره ووحدته لا بد وأن تكون حاضرة لدى الكل، فلا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي، فهذه الأرض العربية لا يصح إلا أن تكون لأهلها، ومصلحة الأمة في سوريا موحدة أرضا وشعبا
وأكد الطراونة عمل بلاده على لم الصف العربي ، مشددا على أنهم يدافعون بكل قوة وحزم عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية، انطلاقاً من الوصاية الهاشمية
وأضاف أنهم يرحبون بأي خطوة تخفف من الأعباء الملقاة على عاتق اللاجئين السوريين، ويدعمون عودتهم إلى ديارهم طواعية، قائلا : نحن تقاسمنا معهم في الظروف الأصعب أعباء مالية كبيرة جداً، وتعرضنا إلى ضغوط ومن ثم خرجنا بأقل الأضرار
وقال الطراونة : ندرك أهمية التنسيق والتعاون بين الأردن وسورية لا سيما في الشأن البرلماني ولذا جاءت الدعوة إلى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي
وأكد أنه : لا مصلحة لأي طرف بسوريا مفككة، ممزقة، يرتع فيها الإرهابيون وقوى التدخل الخارجي، فهذه الأرض العروبية لا يصح إلا أن تكون لأهلها، ومصلحة الأمة العربية في سوريا موحدة أرضاً وشعباً
وتابع الطراونة إن : إعادة فتح معبر نصيب كانت خطوة في الاتجاه الصحيح، وخطوة على طريق عودة العلاقات بين البلدين الشقيقين لسابق عهدها، ونتمنى مزيداً من الخطوات على هذا النحو
من جهته أكد نقيب المحامين السوريين تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الأردنية السورية في المجالات كافة، لافتاً إلى أن دعوة رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إلى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في عمّان، لها مدلولات سياسية، وآفاقا تلبي الطرف السوري
وأشار إلى : أهمية البناء على علاقات البلدين التاريخية بمزيد من التعاون بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد، وصولاً إلى عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها
وكانت عضوية سوريا فى الجامعة العربية علقت مع بداية النزاع عام 2011، وهى لا تزال خارج الجامعة العربية، فى ظل حالة الانقسام بين الدول العربية بشأن عودتها إلى المنظمة
المصدر: مصراوي و روسيا اليوم