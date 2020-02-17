رئيس لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأمريكي يؤكد لقيس سعيد استعداد بلاده لدعم الديمقراطية الناشئة في تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الإثنين 17 فيفري 2020 بقصر قرطاج رئيس لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأمريكي، آدم سميث
وأكد رئيس الدولة خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ما قبل الاستقلال الوطني إلى اليوم. وعبّر عن الاعتزاز بوقوف أعضاء الكونغرس تقديرا للشعب التونسي أيام الثورة، معربا عن استعداده لتوجيه الشكر مباشرة للكونغرس الأمريكي
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع في ليبيا. وشدد رئيس الجمهورية على موقف تونس الداعي إلى إيجاد حل ليبي ليبي بعيدا عن التدخلات الخارجية، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعم هذا المسار الرامي إلى إيجاد حل سياسي سلمي يحترم الشرعية الدولية ويساهم في حقن دماء الأشقاء الليبيين
ومن جهته أعرب الضيف الأمريكي عن الإعجاب بالتجربة التونسية، وتقديره للشعب التونسي على الدور الذي يلعبه في البناء الديمقراطي
وبيّن استعداد بلاده لدعم الديمقراطية الناشئة في تونس في شتى المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع والأمن