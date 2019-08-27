رئيس المؤسسة الألمانية « كونراد اديناور » يُنوِّه بتفرّد التجربة الديمقراطية التونسية

استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، يوم الثلاثاء 27 أوت 2019 بقصر قرطاج، وفدا عن المؤسسة الألمانية « كونراد أديناور » يتقدمهم رئيسها « نربارت لامارت » ، الرئيس السابق للبرلمان الألماني
ورحّب رئيس الدولة بزيارة الوفد الألماني إلى تونس بمناسبة افتتاح المقرّ الجديد للمؤسسة ببلادنا وأكّد على تميّز علاقات الصداقة الوطيدة التونسية الألمانية، وثمّن التعاون القائم مع هذه المؤسسة العريقة التي يمتدّ نشاطها لأكثر من 40 سنة في بلادنا، مبرزا مساهمتها في دعم التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس من خلال برامجها الهادفة بالخصوص إلى تعزيز أركان دولة القانون والمؤسسات وتدعيم قدرات المجتمع المدني
من جانبه، نوّه رئيس المؤسسة الألمانية « كونراد اديناور » بتفرّد التجربة الديمقراطية التونسية وبما حقّقته بلادنا من نجاحات في هذا المسار الطويل، مؤكّدا مواصلة مؤسسته العمل على توثيق علاقات التعاون بين الجانبين التونسي والألماني في عديد المجالات