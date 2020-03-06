رئيس الحكومة إلياس الفخ…فاخ لا يدين العملية الإرهابية

إثر العملية الإرهابية التي وقعت صباح اليوم بتونس العاصمة والتي ذهب ضحيتها ملازم من الأمن التونسي وجرح خمسة عناصر منه ، أصدر إلياس الفخ…فاخ رئيس الحكومة البيان الباهت أسفله دون إدانة لا شديدة ولا محتشمة ولا والو للمعتدين
إثر العملية الإرهابية اليائسة التي إستهدفت دورية أمنية في منطقة البحيرة 2 صبيحة يوم الجمعة 06 مارس 2020، يعزّي رئيس الحكومة عائلة الشهيد الملازم الأول توفيق محمد الميساوي ويتمنّى الشفاء العاجل للمصابين
ويحيّي رئيس الحكومة قواتنا الأمنية الوطنية على شجاعتها وجاهزيتها ووقوفها كسدّ منيع أمام الإرهاب في كل مكان
يدعو رئيس الحكومة كافة التونسيين إلى توحيد الصفوف حول الوطن ورفض كلّ أشكال العنف وكلّ ما يمكن أن يهدد بلدنا وديمقراطيتنا