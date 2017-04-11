رئيس الجمهورية يستمع إلى مختلف الأطراف بخصوص إرساء المجلس الأعلى للقضاء

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 11 أفريل 2017 بقصر قرطاج وفدا عن جمعية القضاة التونسيين تتقدّمه روضة القرافي رئيسة الجمعية وممثّلين عن كلّ من نقابة القضاة التونسيين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات: فيصل البوسليمي، وليد الهلالي وفاطمة قرط
واستمع رئيس الدولة خلال اللقاء إلى آراء مختلف الأطراف بخصوص إرساء المجلس الأعلى للقضاء، مؤكّدا على أهمية الحفاظ على حسن سير المرفق القضائي والإسراع في استكمال تركيز المجلس الأعلى للقضاء وبقيّة المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية، إحدى الضمانات الأساسية لنجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا
المصدر : رئاسة الجمهورية