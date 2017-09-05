رئيس الجمهورية يبحث مع وداد بوشماوي تعزيزالعمل الحكومي بالكفاءات

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 05 سبتمبر 2017 بقصر قرطاج وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
وأفادت وداد بوشماوي أن اللقاء تناول الوضع العام بالبلاد وما يفترضه ذلك من إسراعٍ بدعم العمل الحكومي وتعزيزه بالكفاءات التي يمكن أن تساعد في التدرّج بالأوضاع الاقتصادية نحو الأفضل
وجدّدت وداد بوشماوي استعداد اتحاد الأعراف للمساهمة مع الموقعين على اتفاق قرطاج في مناقشة وإثراء البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة مشيرة في هذا الصدد الى الاجتماع الذي سينعقد للغرض مع رئيس الحكومة قبل الاعلان عن التحوير الوزاري المقبل
كما استعرض اللقاء المساعي المبذولة لمزيد التعريف بتونس كوجهة اقتصادية واعدة وأهميّة مزيد دعم هذه الجهود
المصدر : رئاسة الجمهورية