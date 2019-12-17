رئيس أركان جيش الطيران التونسي يزور السعودية

بحث قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز مع رئيس أركان جيش الطيران التونسي أمير اللواء محمد الحجام، اليوم الاثنين، آخر المستجدات والتطورات في المنطقة
التقى ، يوم الإثنين 16 ديسمبر ، معالي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم، رئيس أركان جيش الطيران التونسي اللواء محمد الحجام، الذي يزور المملكة حاليًا
وبحث الجانبان، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية
المصدر / وكالة الأنباء السعودية