رئيسكم من قوم « صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ » أغلق على نفسه الأقفال

صباح الخير
كليمة للسيد الرئيس،أنا ما نعرفش القصر وتصاورو، وصور بورقيبة اللي نعرفها هي اللي في الشارع والحوانت و الصور اللي في الديار؟ شعملنا فيها؟؟..فهل إنزال هذه الصور هو النقطة الأولى في برنامجك؟هل صور الزعيم هي سبب تدهورنا الاقتصادي؟طيب، والنقطة الثانية ؟ هل ستكون المرحلة الثانية مركّزة على سلخ صورة الزعيم من وجداننا وذاكرتنا؟ الزعامة تتكون موش نحي هذا باش ناخو بقعتو..نقطة ثالثة، بورقيبة نرى فيه رمزا لتاريخ تونس موش شخص،وانت اليوم تأكد أننا شعب ما يعيش ويتهنى كان كيف يفسخ تاريخو وأصولو،،على كل هويتك بدأت تتضح. لك الله يا شعب،كل يوم تفيق على خيبة، رسالتك واضحة أيها الرئيس: بورقيبة اقترن اسمه بتحرير المرأة،فهل تريد أن تقول وانت الخجول أنك ضد تحرير المرأة من منطلق مفهوم « العدل » ،أنت تصطفّ إلى نقمة من وافقك ولم تخرج عن هذا السياق..بورقيبة ذهب وترك لنساء تونس رسالة،،ونساء تونس يتناقلنها من أمّ إلى بنت..ثق في كلامي. فعلا رئيسكم من قوم » صمّ بكم عمي » وتفسيره بالقجمي مصاب بالتوحد .. لايرانا ولا يسمعنا.. يعيش في عالمه وأغلق على نفسه الأقفال
الدكتورة نائلة السليني