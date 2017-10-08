رئاستا الجمهورية والحكومة تنعيان وزير الصحة المغفور له باذن الله سليم شاكر

تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحُزن والأسى الوزير والمستشار السابق لدى رئيس الدولة، المغفور له باذن الله سليم شاكر الذي وافته المنية الأحد 08 أكتوبر 2017. وتتقدم رئاسة الجمهورية لأسرته وذويه بخالص التعازي والمواساة
عُرف عن الفقيد وطنيّته الصادقة وتفانيه وإخلاصه في العمل في كل مواقع المسؤولية التي تحملها
هو حفيد الشهيد الزعيم الوطني الهادي شاكر وابن الوزير والسفير السابق محمد شاكر، تحصِّل على الباكالوريا سنة 1979 بمعهد الصادقية، ثم أحرز سنة 1983 شهادة التبريز في الرياضيات من المدرسة العليا للمعلمين بتونس وشهادة هندسة الإحصاء الاقتصادي بفرنسا في 1986 والماجستير للأعمال والتصرف بتونس سنة 2008.
تولّى الفقيد المسؤولية في مواقع متقدمة في الدولة، وعيّن على رأس كتابة الدولة للسياحة في أول حكومة بعد الثورة في 17 جانفي 2011، ثمّ وزيرا للشباب والرياضة حتى ديسمبر 2011
من المؤسسين الأوائل لحزب حركة نداء تونس، ناضل في صفوفه وسمّي اثر انتخابات 2014 في حكومة الحبيب الصيد، وزيرا للماليّة حتى أوت 2016، تاريخ تعيينه وزيرا مستشار لدى رئيس الجمهورية، ثمّ وزيرا للصحّة في حكومة يوسف الشاهد ابتداء من سبتمبر 2017
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
إنا لله وإنا إليه راجعون
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تنعى حكومة الوحدة الوطنية ببالغ الحُزن والأسى الوزير المغفور له باذن الله سليم شاكر الذي وافته المنية الأحد 08 أكتوبر 2017. بعد إصابته بتوعك صحي خلال إشرافه على ماراطون نوران لمكافحة سرطان الثدي بنابل. ويتقدم السيد يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكافة أعضاءها لأسرة الفقيد وذويه بخالص التعازي والمواساة
ولقد عُرف عن الفقيد وطنيّته الصادقة وتفانيه وإخلاصه في العمل في كل مواقع المسؤولية التي تحملها
هو حفيد الشهيد الزعيم الوطني الهادي شاكر وابن الوزير والسفير السابق محمد شاكر، تحصِّل على الباكالوريا سنة 1979 بمعهد الصادقية، ثم أحرز سنة 1983 شهادة التبريز في الرياضيات من المدرسة العليا للمعلمين بتونس وشهادة هندسة الإحصاء الاقتصادي بفرنسا في 1986 والماجستير للأعمال والتصرف بتونس سنة 2008
تولّى الفقيد المسؤولية في مواقع متقدمة في الدولة، وعيّن على رأس كتابة الدولة للسياحة في أول حكومة بعد الثورة في 17 جانفي 2011، ثمّ وزيرا للشباب والرياضة حتى ديسمبر 2011
من المؤسسين الأوائل لحزب حركة نداء تونس، ناضل في صفوفه وسمّي اثر انتخابات 2014 في حكومة الحبيب الصيد، وزيرا للماليّة حتى أوت 2016، تاريخ تعيينه وزيرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية. ثم تم تعيينه وزيرا للصحة في التحوير الوزاري الاخير
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه والهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
إنا لله وإنا إليه راجعون