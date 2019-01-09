رؤوف بن يغلان يَلْبَسُ قَميصَ وزارة الشؤون الدينية

وزارة الشؤون الدينية تنظّم عروضا مسرحية للفنان رؤوف بن يغلان
في إطار تنفيذ استراتيجيّة الوزارة في مكافحة التطرّف والإرهاب من جهة، وتكريس مُقاربة جديدة بين الشأن الدّيني والثّقافي من جهة أخرى تنظّم وزارة الشؤون الدّينيّة سلسلة من العروض المسرحيّة للفنّان رؤوف بن يغلان (بصفة مجانيّة) حيث سيتولى تقديم عمله المسرحي « إرهابي غير ربع » في عدد من المناطق التي كانت مسرحا للعمليات الإرهابية الغادرة أو التي كانت محل تهديدات إرهابية
هذا وسيُشفع كلّ عرض مسرحي بنقاش مع الجمهور يؤمّنه عدد من الأئمّة والوعّاظ والمُختصّين يرتكز على تفكيك المصطلحات وتصحيح المفاهيم وتقديم الرّدود العلميّة على الشّبهات وتقديم المرجعيات الدينية السليمة لمواجهة التضليل الفكري المتصلّب الذي تعتمده الجماعات المتطرّفة
برنامج العروض يكون على النحو التالي
يوم السبت 5 جانفي 2019 الرابعة مساء بدار الثقافة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد،
يوم الخميس 10 جانفي الرابعة مساء بدار الشباب بمدينة غار الدماء بولاية جندوبة،
يوم السبت 12 جانفي 2019 الرابعة مساء بدار الثقافة سجنان من ولاية بنزرت،
يوم الخميس 17 جانفي 2019 الرابعة مساء بدار الثقافة الوسلاتية ولاية القيروان،
يوم السبت 19 جانفي 2019 الرابعة مساء بدار الثقافة بن قردان ولاية مدنين
المصدر : وزارة الشؤون الدينية