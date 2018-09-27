رؤوف الخماسي يتحدى الشاهد و يطلب منه إعفاء كلّ الوزراء و كتاب الدولة التابعين لنداء تونس

رسالة الى السيد رئيس الحكومة
بعد ابتعادكم عن خطّ حزب حركة نداء تونس و عن توجهات رئيس الدولة و مؤسس الحزب الذي أهداك فرصة لم تكن لتحلم على تحقيقها و بعد الضغوطات التي قمت بتسليطها صحبة المحيطين بك على نواب كتلة حركة نداء تونس فإنني و كعضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس اطلب منك اعفاء كلّ وزراء و كتاب الدولة التابعين لحركة نداء تونس من الحكومة
هذا و نؤكد أنّنا و تمشيّا مع ما جاء في حوار رئيس الجمهورية الأخير بانتهاء حكومة الوحدة الوطنية و المسار التوافقي الذي بُنيت على أساسه حكومتك
و عليه نحن غير معنيين بالتحوير الوزاري الذي ستقدم عليه و نطلب منك عدم التعويل على وزراء او كتاب دولة تابعين لحركة نداء تونس مستقبلا
كما نحذّرك من مواصلة محاولاتك في التدخل في الشؤون الداخلية للحزب علما و للتذكير فقد تمّ تجميد نشاطك في نداء تونس من فترة
الخميس 27 سبتمبر 2018 ، محمد رؤوف الخماسي