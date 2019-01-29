ذراع الغنوشي، عماد دغيج، مازال ملاحقا قضائيا في قضية تحريضه على الرئيس الباجي

كتب ،يوم 25 جانفي الجاري ، المدعو عماد دغيج أحد أذرع الخوامجي راشد الغنوشي في روابط حماية الثورة المعروفة بعنفها التدوينة أسفله على حسابه في الفايسبوك
للتذكير فقد دانت المحكمة الابتدائية بتونس، في بادئ الأمر دغيج، مصدرة ضده حكما بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ، لأنه حرض على شخص رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي
توضيح لما تداولته بعض الصفحات
صدر ضدي سنة 2017 حكم ابتدائي بثلاثة اشهر سجن و اسعافي بتاجيل التنفيذ في القضية التي رفعها المدعو محمد الباجي بن حسونة قائد السبسي ضدّي ، فقام الاستاذ شكري عزوز و الاستاذ سيف الدين مخلوف باستئناف الحكم و من جهة اخرى قامت النيابة العمومية و محامي الباجي ( عبد الستار المسعودي ) باستئناف الحكم و تم قبول استئنافنا شكلا و استئناف النيابة و رفض استئناف محامي الباجي و انصفني القضاء التونسي بنقض الحكم الابتدائي و الحكم مجددا بعدم سماع الدعوى . اذا منطقيا يكون الحكم بهذه الصفة باتا و نهائي لان محامي القائم بالحق الشخصي لا يحق له التعقيب بعد رفض مطلب الاستئنافه للحكم الابتدائي ، بقيت بمعية الاساتذة نتابع الملف لعل النيابة تقوم بالتعقيب و لم يحصل ذلك خلال اكثر من ستة اشهر على صدور حكم الاستئناف ، الى حد الان الامور واضحة
منذ ثلاث اسابيع اتصل بي مركز الامن بالكرم لمدي باستدعاء لحضور جلسة استئنافية يوم الثلاثاء 29 من الشهر الجاري ، و باستفسارنا اتضح ان الموضوع هو نفس القضية التي رفعها ضدي محمد الباجي بن حسونة قائد السبسي و ان الوكيل العام هو من قام بالتعقيب بتعلة » حفظ حق المتهم » !!! لاول مرة النيابة تخمم في حق المتهم اللي هو اصلا اخذ عدم سماع الدعوى !!!!! موش لازم تفهموها لاني انا اصلا مانيش فاهمها
الخلاصة : لنا الثقة مجددا في القضاء و تحقيق انتصار آخر للثورة ( يتعدى شخصي الضعيف ) و لمؤسساتها
#الرخ_لا
#بعد_الثورة_خير