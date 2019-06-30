ديوان المحاسبة الليبي يحظر الإستيراد من الشركات التركية والتعامل معها

عمم رئيس ديوان المحاسبة التابع لمجلس النواب الدكتور عمر عبد ربه صالح، اليوم الأحد، على الفروع التابعة للديوان قرارا دعا من خلاله إلى عدم التعامل مع الشركات والمؤسسات التركية وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية
كما نص التعميم رقم « 7 » على وقف أية أوامر صرف أو اعتمادات مستنديه أو تحويلات بكافة أشكالها قد تصدر لهذه الشركات أو وكلائها داخل الدولة الليبية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةالبرعصي شدد في تعميمه على أن هذا القرار يسري أيضًا على الاعتمادات بجميع أنواعها، مطالبًا المصارف العامة التي تحتفظ بحسابات لهذه الشركات (التي تتعامل مع تركيا) ضرورة فرض رقابة حازمة عليها ووقفها كلما استدعى الأمر ذلك
وطالب رئيس ديوان المحاسبة مسؤولي الفروع التابعين للديوان كل حسب اختصاصه التعميم وإلزام الشركات الخاصة والأفراد بعدم التعامل مع أي شركات أو مؤسسات تركية، معتبرا كل من خالف ذلك بمثابة خيانة للوطن ودماء أبناء ليبيا الشرفاء
ويأتي القرار على خلفية الاتهامات الموجهة من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ومجلس النواب والحكومة المؤقتة للحكومة التركية بدعم الإرهاب والمليشيات بالسلاح والآليات والمعدات والخبراء، والعسكريين وكذلك وضع الخطط الحربية والعسكرية في دعم وحماية الإرهاب، وتدخلها في سيادة الدولة الليبية، والعمل على حماية الجماعات الإخوانية الإرهابية
وأعلنت القيادة العامة أمس السبت، أنها تعتبر الشركات والمقار التركية وكافة المشروعات التي تؤول للدولة التركية أهدافًا مشروعة للقوات المسلحة ردًا على هذا العدوان، كما أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، إيقاف كافة الرحلات القاصدة اسطنبول، على أن تكون هناك رحلات للعودة فقط (اسطنبول – بنغازي) للمواطنين المتواجدين هناك
سلاح الجو الليبي يستهدف طائرة تركية مسيرة بمطار معيتيقة
أكد آمر القوات الجوية بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد المنفور، استهداف طائرة مسيرة تركية في مطار معيتيقة كانت ستتحرك لقصف قواته في المحاور
المنفور أكد اليوم الأحد أن الإصابة كانت دقيقة جدا، مضيفًا أن المقاتلات استهدفت طائرة تركية من طراز “بيرقدار” أثناء إقلاعها، ودمرتها بمهبط القسم العسكري بقاعدة معيتيقة العسكرية
ومن جهتها، أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي عن توقف الملاحة الجوية بعد استهداف طائرة
احتجاز اثنين من حاملي الجنسية التركية
أعلنت مدير أمن مدينة أجدابيا احتجاز شخصين يحملان الجنسية التريكة اليوم الأحد بناء على تعليمات مدير أمن المدينة عميد الصادق اللواطي
وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وردًا على ماتقوم به دولة تركيا بدعمها للمليشيات الإرهابية في ليبيا
وقال مدير أمن المدينة عميد الصادق اللواطي إن عملية الاعتقال جاءت ردًا على المجازر التي ارتكبيها دولة تركيا في حق العسكريين والمدنيين في ليبيا
وطالب المواطنين بالمدينة المساعدة في إبلاغ الأجهزة الأمنية عن أي شخص تركي أو شركة تركية تعمل في المدينة
كان مدير الأمن خاطب رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة في المديرية، بسرعة إزالة اللافتات التي تحمل شعارات تركية داخل نطاق اختصاص المديرية
وطالب رؤساء الأقسام ومراكز الشرطة في المديرية أيضا، بقفل المحلات والورش والمطاعم التي يعمل بها أفراد من الجنسية التركية، بالإضافة إلى ضبط الأشخاص الذين يحملون الجنسية التركية، وموافاته بموقف كامل خلال 48 ساعة
يشار إلى أن الناطق باسم القوات المسلحة أحمد المسماري قال إن الأراضي الليبية تتعرض لغزو تركي غاشم، نتج عنه أعمال تخريبية داخل الأراضي الليبية
وأعلن المسماري في إيجاز صحفي أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت الأوامر للقوات الجوية باستهداف السفن والقوارب داخل المياه الإقليمية وللقوات البرية باستهداف جميع الأهداف الاستراتيجية التركية، بسبب هذا الغزو
وأكد أن الشركات والمقرات التركية وكل المشروعات التي تؤول للدولة التركية هي أهداف مشروعة للقوات المسلحة ردا على هذا العدوان، لافتا إلى أنه سيتم إيقاف جميع الرحلات من وإلى تركيا والقبض على أي تركي داخل الأراضي الليبية
وكالة الأنباء الليبية