دونالد ترامب لا يصدّق أن الحرس الثوري الإيراني أسقط له أحدث طائرات تجسسه

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إيران أسقطت طائرة طائرة التجسس الأمريكية دون طيار (درون) في خليج عُمان عن عمد، موضحا أنه يعتقد أن : جنرالا أو شخصا ما قد ارتكب خطأ
وقال ترامب، للصحفيين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، إن الولايات المتحدة لديها أدلة موثقة على أن الـ »درون » الأمريكية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي، نافيا ما أعلنته إيران عن أن الطائرة انتهكت مجالها الجوي
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد على الهجوم أم ستخوض حربا مع إيران، قال ترامب: من الواضح، كما تعلمون، أننا لن نتحدث عن ذلك كثيرا. سوف تكتشفون ذلك. لقد ارتكبوا خطأ كبيرا للغاية
لكنه عاد لاحقا في إجابة على سؤال آخر ليقول إنه يشعر أن إيران أسقطت الطائرة الأمريكية بطريق الخطأ، مضيفا أنه « من الصعب تصديق أنه كان عملا مقصودا »، رغم إعلان الحرس الثوري الإيراني أن إسقاطها « رسالة » تؤكد الاستعداد للرد على أي تجاوز أو اعتداء
وتابع ترامب بالقول: « أتصور أنه كان جنرالًا أو شخصًا ما ارتكب خطأ بإطلاق النار… أعتقد أنه من الممكن أن يكون شخصا غبيا غير منضبط. لقد كانت خطوة حمقاء للغاية، يمكنني أن أخبركم ذلك ». وأكد ترامب أن كون الطائرة بلا أي أشخاص على متنها قد صنع « فرقا كبيرا كبيرا ».
في الوقت نفسه، نفى ترامب ما يتردد عن أن « مستشاريه الصقور » (المتشددين) يقودونه إلى الحرب. وكرر ترامب وجهة نظره بشأن إنهاء الحروب المفتوحة، لكنه وصف إسقاط الطائرة الأمريكية من قبل إيران بأنه : استفزاز جديد
وكان ترامب تحدث في جلسات خاصة خلال الأسابيع الماضية عن أنه غير مهتم بالخوض في صراع خارجي آخر، وكان محبطًا في الماضي من أن بعض مستشاريه يبدو أنهم يستخدمون خطابا أكثر صرامة
ظريف: الطائرة الأمريكية انتهكت مجالنا الجوي وأسقطناها بمياهنا الإقليمية
أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، الخميس، أن الطائرة الأمريكية بدون طيار « درون »، التي أسقطتها بلاده « انتهكت » المجال الجوي الإيراني، وذلك بعدما نشرت وزارة الدفاع الأمريكية فيديو، قائلة إن الطائرة كانت في الأجواء الدولية ولم تدخل المجال الإيراني إطلاقا
وقال ظريف إنه « في تمام الساعة 12:14 دقيقة، من صباح الخميس، أقلعت طائرة أمريكية بدون طيار من دولة الإمارات العربية المتحدة في وضع الشبح (التخفي) وانتهكت المجال الجوي الإيراني ». وأضاف أنه تم استهداف الطائرة الساعة 04:05 بالقرب من منطقة كوه مبارك، جنوب غرب إيران
وتابع ظريف بالقول: « لقد تم استرجاع أجزاء من الطائرة العسكرية الأمريكية بدون طيار (درون) في المياه الإقليمية لدينا حيث تم إسقاطها »، مرفقا رسومات ادعى أنه توضح مسار الطائرة وموقع إسقاطها
وكان ظريف قد نشر قبل هذه التغريدة بثلاثة ساعات تغريدة أخرى علق فيها، قائلاً: الولايات المتحدة قد شنت الإرهاب الاقتصادي على إيران، وقامت بعمل سري ضدنا وهي الآن تتعدى على أراضينا
وأضاف: « نحن لا نسعى إلى الحرب، لكننا سندافع بحماسة عن سمائنا وأرضنا ومياهنا »، معلنا أنه سينقل هذا الأمر الذي وصفه بـ »العدوان الجديد »، إلى الأمم المتحدة لإظهار أن الولايات المتحدة « تكذب بشأن المياه الدولية »، على حد تعبيره