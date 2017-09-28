دواعش وداعشيات من جهات عدّة في قبضة الأمن الوطني

بناءً على معلومات، تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين يوم 27 سبتمبر 2017 بجهة بيرين سيدي حسين من الكشف عن خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر والقبض على عنصرين منها
بمداهمة منزليهما تمّ حجز بدلات عسكرية وهواتف جولة وأجهزة إعلامية، وبالتحري معهما إعترفا بتبنيهما للفكر التكفيري والتواصل فيما بينهما
بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بهما من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي وإدراج العنصر الثالث بالتفتيش
يكفر أفراد عائلته
بناء على معلومات مفادها تعمّد عنصر تكفيري عمره 24 سنة قاطن بمعتمديّة حمام سوسة تكفير أفراد عائلته، داهمت يوم 27 سبتمبر 2017 فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بسوسة بعد مراجعة النّيابة العموميّة منزل المعني وألقت القبض عليه
وبالتّحرّي معه، اعترف بمبايعته لتنظيم « داعش » الإرهابي ومدّعيا أنّ تونس أرض جهاد حسب زعمه وواصفا رموز الدّولة وأعوان الأمن بالطّواغيت والأجانب بالكفّار والواجب قتالهم.
كما اعترف المظنون فيه بتمجيده للعمليّات الإرهابيّة التّي شهدتها بلادنا ورغبته في التّحوّل إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الإرهابيّة هناك وأبدى استعداده للقيام بعمل إرهابي
وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها « الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي
فتيات بسوسة يشتبه في انتمائهنّ إلى تنظيم ارهابي
تمكّنت المصلحة الجهويّة لمكافحة الإرهاب بسوسة وفرقة الارشاد بمنطقة الأمن الوطني بنفس الجهة من الكشف عن 03 فتيات يشتبه في انتمائهنّ إلى تنظيم ارهابي، وذلك إثر تعمّدهنّ تنزيل تدوينات وصور ذات منحى تكفيري على شبكة التّواصل الاجتماعي : الفايسبوك
وبتعميق التّحرّيات مع المظنون فيهنّ، تبيّن أنّهنّ تعرّفن على بعضهنّ بأحد المساجد بجهة سوسة ويجتمعن بمنزل امرأة أخرى (زوجها عنصر تكفيري) رفقة فتاة ( اخت عنصر تكفيري سجين) ويقمن بتناول مسائل دينيّة ذات منحى تكفيري، هذا علاوة على مشاهدة مقاطع فيديو خاصّة بتنظيم « داعش » الإرهابي تدعو إلى القتال والاقتتال
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بإحالة المظنون فيهنّ على أنظارها بحالة تقديم من أجل الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم ارهابي، والأبحاث متواصلة