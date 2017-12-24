دواعش الفايسبوك يتساقطون كالذباب في شباك الحرس الوطني

تمكّنت يوم 23 ديسمبر 2017 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية ولاية نابل من الإطاحة بخليّة تكفيريّة متكوّنة من 03 عناصر أعمارهم تتراوح بين 18 و23 سنة، قاطنين بمنطقة الفندق الجديد
بالتّحرّي معهم، اعترفوا بتبنّيهم الفكر التّكفيري وتعمّدهم تنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو عبر حساباتهم الخاصّة بشبكة التّواصل الاجتماعي « الفايسبوك » يمجّدون فيها التّنظيمات الإرهابيّة ويحرّضون فيها على الإرهاب
كما اعترفوا بأنّهم يقومون بعقد لقاءات سريّة ويخطّطون للالتحاق بتنظيم « داعش » الإرهابي بسوريا
باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها : الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي
القاء القبض على فتاة تمجد تنظيم « داعش » الإرهابي بطبلبة
وبناءا على معلومات تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة ولاية المنستير يوم 22 ديسمبر 2017 من القاء القبض على فتاة عمرها 19 سنة قاطنة بالجهة تعمد الى تنزيل تدوينات وتعاليق على حسابها الخاص بشبكة التواصل الاجتماعي « الفايسبوك » تمجد من خلالها تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرض على الإرهاب
بمداهمة منزلها بعد مراجعة النيابة العمومية تم حجز مطويات وكتب ذات منحى تكفيري
باستشارة النيابة العمومية اذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بها ومباشرة قضية عدلية في شانها موضوعها : الاشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي