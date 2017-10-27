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دمشق ترفض شكلا ومضمونا تقرير آلية التحقيق الأممية حول استخدام الكيميائي

دمشق ترفض شكلا ومضمونا تقرير آلية التحقيق الأممية حول استخدام الكيميائي

سياسة, عربي | 27/10/2017 |
daech armes chimiques

أكد صدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية رفض دمشق شكلا ومضمونا ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والذي تم attaque chimique syrieإعلانه أمس

وقال المصدر أن التقرير : جاء تنفيذا لتعليمات الإدارة الأميركية والدول الغربية لممارسة مزيد من الضغوط السياسية والتهديدات العدوانية لسيادة سوريا

وأضاف المصدر أن سوريا عبّرت مرارا ومنذ تشكيل آلية التحقيق المشتركة عن ضرورة قيامها بعملها بشكل مهني وغير منحاز، مشيرا إلى أن الممارسة العملية بينت : انفصال هذه الآلية عن الواقع لأنها بعضويتها وطريقة إجراءاتها للتحقيقات أظهرت هيمنة الدول الغربية عليها

وكان تقرير صدر أمس عن الآلية المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سوريا، ذكر أن « مجموعة الخبراء مقتنعة بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين في خان شيخون » بمحافظة إدلب