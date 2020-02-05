دعوة الإعلامي سفيان بن فرحات للحضور كمتهم أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة

نشر البارحة الإعلامي سفيان بن فرحات التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
بعد أكثر من 35 سنة عمل بصفتي صحفي محترف يتم استدعائي اليوم 4 فيفري للحضور كمتهم أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة صباح 6 فيفري 2020، وذلك على خلفية برنامج « بلا رقيب » في قناة الجنوبية في بداية سنة 2019 ! دون توضيح من الشاكي وموضوع الشكوى، وهي من الحقوق الأساسية لكل مواطن. استدعاء لا علاقة له بالمرسوم 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر. لماذا هذا التوقيت بالذات، ولماذا بهذه الطريقة ؟