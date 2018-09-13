دجُو باتِتْ عْلِيهْ لِيلَة كَلْبَة

صباح النو ر
تعالوا نضحك … ه ه ه ه هههههههه
على اثر الحدث السياسي متاع البارح والذي من المنتظر انه سيفشّخ عنق الزوزازة (الزجاجة) وانه سيصلح كل ما فسد في البلاد وهبّل العباد وبعد ان بعث النداء الي دجو جواب /استجواب… فان الشاهد باتت عليه ليلة كلبة يزعط في القهاوي والمنشطات … ما غمّضش عينيه… خايف لا تاخذو غفوة وتفوتو المهلة متاع 24 ساعة… كما بلغنا ان دجو استعمل اكثر من خمسين ورقة وثلاثة ستيلوات حبار فقط في المسودّة …اه مالا كيفاش كي يجاوب غالط يباصي وهو في يدو 24 ساعة
chrono : لا اليوم … لا بوسات لا كالينات … اليوم تونس شادة كرونو
ليلى طوبال