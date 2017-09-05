داعشي قاطن بالقلعة الصغرى في قبضة الحرس الوطني

بناء على توفر معلومات، تمكنت فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بسوسة يوم 04/09/2017 من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (عمره 20 سنة) قاطن بالقلعة الصغرى
بالتحري معه، اعترف بتبنيه للفكر السلفي التكفيري وأنه يأسف « للهزائم المتتالية التي لحقت بتنظيم داعش الإرهابي »، كما أضاف أنه في صورة توفر سلاح ناري لديه فإنه سيتولى استهداف الأجانب ببلادنا
هذا، و بتصفح حسابه على شبكة التواصل الإجتماعي « الفايسبوك » تم العثور على تدوينات و مقاطع فيديو و صور تحرض على الإرهاب و كيفية صنع المتفجرات و الأحزمة الناسفة و تتوعد الدولة التونسية بالحرب وإقامة ما يدعونه بدولة الخلافة وانتقاد المداهمات التي تقوم بها وحدات الحرس الوطني ضد العناصر السلفية التكفيرية ونعتها : بالطواغيت
باستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بسوسة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها : الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي