داعشية بمنزل تميم و داعشي بهرقلة في قبضة الحرس الوطني

إثر توفر معلومات، تمكنت يوم 23 أفريل 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم ولاية نابل من القبض على فتاة قاطنة معتمدية قليبية عمرها 25 سنة، وبالتحري معها تبين انها تتبنى الفكر التكفيري كما ثبت أن المعنية تعمدت تنزيل تدوينات وصور تمجد تنظيم « داعش » الإرهابي وتحرض على الإرهاب بحسابها الخاص عبر شبكة التواصل الإجتماعي : فايسبوك
بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ بها ومباشرة قضية عدلية في شأنها موضوعها « الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي
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تمكنت يوم 23 أفريل 2018 دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بهرقلة ولاية سوسة من القبض على عنصر تكفيري عمره 48 سنة قاطن الجهة مفتش عنه لفائدة محكمة الإستئناف بسوسة من أجل تورطه في قضية عدلية موضوعها « إضرام النار بمحطة لتوزيع البنزين » ومحكوم عليه بالسجن لمدة 05 سنوات
تمّ الإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه