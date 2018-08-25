خَانْهَا ذراعْها، قالتْ مَسْحُورة

من تكتيك التواصل الجديد لدى الفاشلين الذين يحكموننا منطق: كلنا مسؤولون عن الوضع
عفوا سادتي، لست مسؤولة عن نهبكم الخزينة وإدخالكم الآلاف في الوظيفة العمومية بأثر رجعي افلس الصناديق، لست مسؤولة عن اختياراتكم الخاطئة وفسادكم وكذبكم وسرقاتكم ومحسوبيتكم وانتهازيتكم الخ
ولم أصمت عنكم يوما
ما أنا مسؤولة عنه فقط هو أني لم أهرب بجلدي من تونس حبا لهذا الوطن وايمانا بان رحيلنا جميعا لا يخدم أحدا
تحملوا مسؤليتكم واعتقونا
بلا قالوا: خانها ذراعها، قالت مسحورة
الدكتورة ألفة يوسف
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حكومة مُقعدة، مُعقّدة، تعتدي على متقاعديها
ولا تقدر على استخلاص حقوقها من الخارجين عليها
هي حكومة لا يعوّل عليها في القعود ولا في النهوض
والويل لها إذا عمّ الغضب عليها، من المتقاعدين عن العمل
ومن العاطلين عن العمل، ومن المباشرين للعمل، حين حسابهم لها على سوء تخطيطها وسياستها وأعمالها السيّئة جدّاااااا
حوّل
حسن بن عثمان