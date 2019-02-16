Home
خولة بن عائشة تقول لمحرزية الإخوانية : لقد أعماك الحقد

خولة بن عائشة تقول لمحرزية الإخوانية : لقد أعماك الحقد

سياسة, عربي | 16/02/2019 |

الزميلة محرزية العبيدي في تصريحها لإحدى الإذاعات تجزم بان المنصف المرزوقي أفضل من الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة

زميلتي العزيزة

لقد أعماك الحقد الايدولوجي و بالرغم ان ما قلتيه لا يستحق التعليق ، دعيني اذكرك أنّ، الزعيم الحبيب بورقيبة هو باني الدولة الوطنية الحديثة ، حرر تونس من الاستعمار ، استمات في الدفاع عن حقوق المرأة و حررها ، كان ضامنا للحقوق الاجتماعية الانسانية الأساسية من صحة و تعليم

و لو أنني لا أنازعك في إعجابك بالمنصف المرزوقي لأنه امر يخصك ، فإن حشره في مقارنة ‘ مضحكة’ مع الزعيم بورقيبة يعنينا جميعا

خولة بن عائشة