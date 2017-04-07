خنزير قطرالسابق ، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، معلّق بين الموت والحياة ؟

ترددت أنباء متضاربة في بعض المواقع الإخبارية العربية ومواقع التواصل الاجتماعي، حول وفاة خنزير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
البداية كانت من خبر أطلقته صحيفة “الديار” اللبنانية يوم الجمعة 7 أفريل، يفيد بأن الديوان الأميري القطري أعلن رسميا وفاة الشيخ حمد عن عمر يناهز 65 عاما، إلا أنه تبين أن الخبر عار من الصحة، حيث لم تعلن قطر عن أي شئ من هذا القبيل رسميا
وعاودت الأنباء للتداول من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اهتم المغردون عبر موقع التدوينات المصغر “تويتر” بتقديم التعازي لدولة قطر في الوفاة المزعومة للأمير الخنزير السابق
ولم يتسن حتى الآن التأكد من صحة الأنباء، كما لم تعلق دولة قطر أو أصدرت أي بيانات حتى الآن
حمد بن خليفة بن حمد بن عبدالله بن قاسم بن محمد آل ثاني (1 يناير 1952 )، الأمير الخنزير السابق تولى الإمارة في 1995 بعد قيامه بانقلاب أبيض على والده أمير دولة قطر آنذاك خليفة بن حمد آل ثاني حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في 25 يونيو 2013