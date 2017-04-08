خنازيرآل سعود يُنوّهون بالعدوان الأمريكي على سوريا

أعربت مملكة خنازير آل سعود عن تأييدها الكامل للعمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ونوهت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب « الشجاع » بضرب سوريا
جاءت هذه التصريحات على لسان مصدر مسؤول بالخارجية السعودية، وأضاف المصدر أن الضربات الأمريكية : جاءت ردا على استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين الأبرياء والتي أودت بحياة العشرات ومن بينهم أطفال ونساء، وهي استمرار للجرائم البشعة التي يرتكبها النظام منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق
وحمّل المصدر حكومة دمشق المسؤولية عن تعرض سوريا لهذه الغارات
وتأتي تصريحات خنازير آل سعود بعد إعلان واشنطن إطلاق 59 صاروخا ضد أهداف في سوريا، فجر الجمعة، ردا على الهجوم الكيميائي الذي استهدف بلدة خان شيخون بريف إدلب