خمیس الجھیناوي يمثل رئيس الجمهورية في القمة الإسلامية الطارئة بإسطنبول

یشارك وزیر الشؤون الخارجیة خمیس الجھیناوي، بصفته ممثلا لسیادة رئیس الجمھوریة الباجي قاید السبسي، في أشغال القمّة الطارئة لمنظمة المؤتمر الاسلامي التي ستحتضنها مدينة اسطنبول التركية یوم الإربعاء 13 دیسمبر 2017 ، لبحث تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، بعد إعلان الرئیس الأمریكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائیل ونقل سفارة بلاده إلیھا
وستبحث القمّة التحرّكات الممكنة لتطویق التداعیات الخطيرة لھذا القرار، والنّظر فیما یمكن اتّخاذه من إجراءات للحيلولة دون المساس بالوضع القانوني والتاریخي لمدینة القدس، وتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه الوطنية كاملة وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية