خميّس الجهيناوي يتلقى رسالة من نظيره الصيني حول جملة من القضايا الدولية

استقبل السيّد خميّس الجهيناوي، وزير الشّؤون الخارجيّة مساء الخميس 6 أفريل 2017 السيّد لي جنهوا، مبعوث وزير الخارجيّة الصّيني والمدير العام للمنظمات والندوات الدّولية بوزارة الخارجيّة الصينية، الذي سلّمه رسالة خطيّة من نظيره الصيني تندرج في إطار التّشاور بين البلدين حول القضايا المطروحة أمام المنتظم الأممي
وتبادل الجانبان خلال اللّقاء وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدّولية والإقليمية الرّاهنة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينيّة، وشدّدا في هذا الإطار على ضرورة استئناف مُفاوضات السّلام في الشّرق الأوسط على أساس قرارات الشّرعيّة الدّولية ذات الصّلة ومبدأ حلّ الدّولتين
وبخُصوص الوضع في ليبيا أبرز وزير الشّؤون الخارجيّة للدّبلوماسي الصيني مُرتكزات مُبادرة رئيس الجمهورية حول ليبيا وإعلان تونس الثّلاثي حول التّسوية السّياسية الشّاملة في هذا البلد الشقيق، مُشيرًا إلى الدّيناميكية التي أدخلتها المُبادرة على مناخ العلاقات بين مختلف الأطراف اللّيبيّة وما أثارته من ردود فعل إيجابية في الأوساط الإقليميّة والدّولية
وأكّد وزير الشّؤون الخارجيّة في ذات السّياق الدّور المحوري لمنظمة الأمم المتحدة باعتبارها تمثّل الشّرعيّة الدّوليّة بما يجعل منها المظلة الأساسيّة لأي حلّ سياسي في ليبيا، مُشدّدا على ضرورة تشجيع اللّيبيين وحثّهم على العودة إلى حوار والتفاوض كسبيل أوحد للتوصّل إلى حلّ سياسي توافقي شامل يكفل استعادة بلادهم لأمنها واستقرارها ويصون وحدتها وسيادتها ويمكّن الشّعب اللّيبي من التفرّغ لاعادة لإعادة البناء والإعمار
ولدى التّطرق إلى مسار المفاوضات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن الدّولي والذي تترأس تونس بالاشتراك مع رومانيا لجنته الحكوميّة على مُستوى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة، أكد وزير الشّؤون الخارجيّة حرص بلادنا على أن يكون هذا الهيكل الأممي متلائمًا مع الواقع الدّولي الجديد وأكثر تمثيلية ونجاعةً وقُدرة على الاضطلاع بمهامّه في صون السّلم والأمن الدّوليين والدّفاع عن الشرعية الدولية. كما أكّد تمسّك تونس بالموقف الموحّد لدول الاتّحاد الإفريقي من عملية الإصلاح بما يضمن حقّ القارة في تمثيل عادل صلب مجلس الأمن طبقًا لوفاق « ايزولويني »الصّادر عن رئاسة الاتحاد
وجدّد المسؤول الصّيني،من جهته، التعبير عن ثقة بلاده في المساعي التي تبذلها بلادنا في هذا الإطار،منوّها بحرصها على قيادة هذا المسار ضمن مقاربة شفّافة وتوافقية
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية