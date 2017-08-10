خميس الجهيناوي يستقبل الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

مثلت تطورات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتسريع نسق العملية السياسية الهادفة إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة إضافة إلى برنامج عمل المنظمة الأممية في هذا البلد خلال المرحلة القادمة محور اللقاء الذي جمع الأربعاء 9 أوت 2017 وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي بالممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة
وأكد الوزير خلال اللقاء مساندة تونس للبعثة الأممية واستعدادها لمواصلة دعمها وتوفير الإمكانيات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها في أفضل الظروف، معبرا عن أمله في أن تتضافر جهود كل الإطراف بما يساعد على التوصل لحل الأزمة الليبية
كما استعرض المحاور الكبرى لمبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي حول ليبيا و »إعلان تونس الثلاثي للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا » الذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر في 20 فيفري 2017، مؤكدا مساندة بلادنا لكل المساعي والجهود الهادفة إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وجمعهم حول طاولة الحوار وفقا للاتفاق السياسي بإشراف منظمة الأمم المتحدة
من جهته عبر السيد غسان سلامة عن امتنانه للدعم المتواصل الذي تقدمه تونس للبعثة الأممية مؤكدا حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع تونس لصياغة خارطة طريق واضحة ورؤية عملية لتسريع نسق العملية السياسية الجارية وإرساء مؤسسات قارة بما يساهم في إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب الليبي
وأكد المسؤول الأممي حرص الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة على تسريع وتيرة التنسيق والاتصال مع مختلف الدول والأطراف ذات العلاقة بالملف الليبي لحثها على تشجيع مختلف الفرقاء الليبيين على الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار
المصدر : وزارة الخارجية