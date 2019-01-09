خميس الجهيناوي يُطْلِع الرئيس الباجي على نتائج زيارته إلى كلّ من القاهرة والكويت

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 09 جانفي 2019 بقصر قرطاج، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية
وأطلع وزير الشؤون الخارجية رئيس الدولة على نتائج زيارته إلى كلّ من القاهرة والكويت بصفته مبعوثا خاص لرئيس الجمهورية محمّلا برسالة دعوة خطية للمشاركة في القمة العربية القادمة بتونس موجهة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
وأفاد خميس الجهيناوي في هذا السياق ترحيب الرئيس المصري وأمير دولة الكويت بهذه الدعوة وتأكيد حرصهما على المشاركة في أعلى مستوى في قمة تونس واستعداد بلديهما للمساهمة في إنجاحها، وإيلاء عناية خاصة لمزيد توثيق أواصر الأخوة مع تونس وتعزيز مختلف أوجه التّعاون الثنائي معها، وإحكام التنسيق والتّشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدوليّة ذات الاهتمام المشترك.
كما تطرّق اللقاء إلى ترتيبات مشاركة رئيس الجمهورية في أشغال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببيروت يومي 19 و20 جانفي 2019
ملاحظة هامة : وزير الخارجية خميس الجهيناوي سافر بنفس المهمة إلى قطر كذلك ولم يستقبله أميرها تميم وإنما استقبله وزير الخارجية القطري و أطلعه خلال اللقاء الذي جمعهما على التحضيرات والخطوات التي إتخذتها تونس لتأمين ظروف نجاح القمة العربية القادمة ، معتبرا هذا الموعد لبنة وخطوة أساسية في سبيل تفعيل العمل العربي المشترك
كما أكد الطرفان بالمناسبة رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. ودعا السيد الوزير في هذا السياق دولة قطر إلى مواصلة المساهمة في دعم الإقتصاد التونسي من خلال الإستثمار في المجالات الإقتصادية الواعدة، معبّرا عن إرتياحه للتطور الهام الذي عرفته المبادلات التجارية بين البلدين ونسق التعاون الفني من خلال تطور إنتدابات الكفاءات التونسية
ومن ناحيته أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزاراء وزير الخارجية القطري، حرص بلاده على المساهمة في إنجاح قمة تونس مؤكدا حضور دولة قطر في أشغالها على أعلى مستوى. كما جدد إلتزام قطر بمواصلة جهودها لدعم الإقتصاد التونسي