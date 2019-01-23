خميس الجهيناوي يُطْلِعْ الرئيس الباجي على نتائج مشاركته في القمة العربية ببيروت

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأربعاء 23 جانفي 2019 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي
وأطلع وزير الشؤون الخارجية، رئيس الدولة على نتائج مشاركته في الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببيروت يوم 20 جانفي الجاري والتي تمّ فيها التأكيد بالخصوص على إيلاء المسألة التنموية الأهمية التي تستحق باعتبارها عنصرا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي، إضافة إلى استعراض فحوى مباحثاته مع عدد من رؤساء الوفود العربية المشاركة في القمة ولا سيما إطلاعهم على الاستعدادات الجارية لإنجاح فعاليات القمة العربية في دورتها العادية الثلاثين التي ستحتضنها تونس نهاية مارس المقبل
كما استعرض وزير الشؤون الخارجية فحوى لقائه بباريس بالسيدة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة الجديدة للمنظمة الدولية للفرانكفونية، حيث تمّ التطرّق بالخصوص إلى علاقات تونس التاريخية بهذه المنظمة والاستعدادات الجارية لاحتضان بلادنا قمة الفرانكفونية سنة 2020 التي تتزامن مع خمسينية إنشاء المنظمة