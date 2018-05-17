خميس الجهيناوي يمثل الرئيس الباجي في القمّة الإسلامية الإستثنائية بإسطنبول

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الخميس 17 ماي 2018 خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية
وأفاد خميس الجهيناوي أنه قدم لرئيس الجمهورية نتائج زيارة العمل التي أداها إلى الرياض يومي 13 و 14 ماي الجاري في إطار مزيد تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين تونس والمملكة العربية السعودية
كما أنه عرض على رئيس الدولة نتائج أشغال الدورة 14 لمجلس الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسال يوم 15 ماي الجاري والذي تم خلاله تتدارس الأولويات الإستراتيجية لسنة 2018- 2020 لدعم التنمية الإجتماعية والإقتصادية بتونس، وتنفيذ برامج خاصة بالشباب إلى جانب تطوير قدرات البلديات لاستكمال إرساء الديمقراطية في بعدها المحلي وتدعيم اللامركزية كعامل مهم في تحقيق التنمية الجهوية، وأضاف وزير الشؤون الخارجية أنه تم إنشاء آليّة للإنذار المبكّر بين تونس ومؤسسات الإتحاد الأوروبي لتعميق التشاور والتبادل الفوري للمعلومات بخصوص استجابة تونس لعدد من المقاييس العالمية والأوروبية
وأفاد وزير الشؤون الخارجية أن رئيس الجمهورية كلفه بتمثيل تونس في القمّة الإسلامية الإستثنائية التي دعت تركيا إلى عقدها بإسطنبول يوم 18 ماي 2018 لبحث التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية