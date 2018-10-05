خميس الجهيناوي يلتقي نظيرته البلغارية في صوفيا

يؤدي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 05 أكتوبر 2018، زيارة رسمية إلى العاصمة البلغارية صوفيا بدعوة من نظيرته البلغارية إيكاترينا زيهارياف، هي الأولى لوزير خارجية تونسي منذ سنة 1995
في زيارة مهمة إلى العاصمة البلغارية صوفيا، وزير الشؤون الخارجية يلتقي نظيرته البلغارية ويؤكدان حرص البلدين على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف
وتتنزل هذه الزيارة في إطار الحرص على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي في عدة مجالات مثل الاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي والأمن وغيرها، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات للدورة الخامسة عشر للجنة الاقتصادية المشتركة المزمع عقدها بتونس خلال السداسي الأول لسنة 2019
ويلتقي وزير الشؤون الخارجية خلال هذه الزيارة كلا من رئيس جمهورية بلغاريا السيد رومن راديف كما يجري سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع عدد من سامي المسؤولين البلغاريين تتطرق إلى جملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وزارة الشؤون الخارجية