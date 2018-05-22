مثلت العلاقات التونسية الأمريكية وسبل الارتقاء بها في كل المجالات بالإضافة إلى تطورات المسار السياسي في ليبيا محور اللقاء الذي جمع الثلاثاء 22 ماي 2018 بمقر الوزارة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، بسفير الولايات المتحدة بتونس دانيال روبنستين الذي كان مرفوقا بالقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بطرابلس مع الإقامة في تونس ستيفاني وليامز
وتطرق اللقاء إلى آخر مستجدات الوضع في ليبيا ومسار التسوية السياسية الشاملة والجهود المبذولة في سبيل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في بلادهم
وعلى الصعيد الثنائي تطرق الطرفان إلى برامج التعاون الثنائي على مختلف المستويات والسبل الكفيلة بدعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بالإضافة إلى الاستعدادات للاستحقاقات الثنائية المنتظرة وخاصة الدورة القادمة للحوار الاسترتيجي التونسي الأمريكي
خميس الجهيناوي يلتقي سفير الولايات المتحدة بتونس
مثلت العلاقات التونسية الأمريكية وسبل الارتقاء بها في كل المجالات بالإضافة إلى تطورات المسار السياسي في ليبيا محور اللقاء الذي جمع الثلاثاء 22 ماي 2018 بمقر الوزارة السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية، بسفير الولايات المتحدة بتونس دانيال روبنستين الذي كان مرفوقا بالقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة بطرابلس مع الإقامة في تونس ستيفاني وليامز