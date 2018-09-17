خميس الجهيناوي يلتقي بأعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب

أشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 17 سبتمبر 2018 بمقر الوزارة، على اجتماع بأعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، خصص لتبادل وجهات النظر يشأن المسائل المتعلقة بعلاقات تونس الخارجية وسبل تفعيل التعاون بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية، وتكوين أعضاء مجلس نواب الشعب في المجال الدبلوماسي
وأكد الوزير في افتتاح اللقاء الذي حضره كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي وعدد من إطارات الوزارة، على أهمية دعم التنسيق بين مجلس نواب الشعب ووزارة الخارجية وإضفاء مزيد من النجاعة على التعاون القائم بين الطرفين لا سيما في مجال العلاقات الخارجية
وأكد في هذا الصدد استعداد مختلف مصالح الوزارة لتسهيل مهام نواب الشعب خلال زياراتهم إلى الخارج، ودراسة تكوين النواب من قبل المعهد الدبلوماسي في بعض المسائل التي تتعلّق بالعلاقات الخارجية والبروتوكول، وتقديم المعلومات التي يحتاجونها خلال تنقلاتهم إلى الخارج في إطار علاقاتهم البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة، مشددا على أهمية إيجاد الآليات الضرورية للتنسيق ين الطرفين، وتوحيد الخطاب بين كل مؤسسات الدولة تجاه الشركاء الأجانب
وأكد وزير الشؤون الخارجية إلى أنه سيتم إعداد مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي للدراسات والتكوين ومجلس نواب الشعب لإمضائها خلال الفترة القادمة، بما يمكن من دعم التعاون بين الوزارة ومجلس نواب الشعب على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم
من جهته ثمن رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية نوفل الجمالي التفاعل الإيجابي لوزير الخارجية مع طلب النواب عقد هذا الاجتماع، مشيرا إلى أنه مثل فرصة ولبنة أولى لإرساء تقاليد صلبة للتعاون بين اللجان البرلمانية ووزارة الخارجية
وشدد على ضرورة عقد لقاءات دورية بين الطرفين خاصة قبل انطلاق الدورات البرلمانية، لافتا إلى أهميتها في المساعي الهادفة إلى توحيد الخطاب الرسمي لتجنب إرباك الدبلوماسية الرسمية، وضمان انسجام الدبلوماسية البرلمانية مع الدبلوماسية الرسمية والخطاب الدبلوماسي
ومثل اللقاء أيضا مناسبة قدم خلالها أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والاستفسارات تعلقت بالخصوص بالعمل الدبلوماسي الرسمي وبعلاقات تونس الخارجية
جدير بالذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر استقبل صباح اليوم الاثنين وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي. وتطرق اللقاء إلى الاستعدادات الجارية للدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة تونس-الاتحاد الاوروبي المزمع عقدها غدا الثلاثاء بالبرلمان بالإضافة إلى سبل تطوير العلاقات بين الطرفين
وزارة الشؤون الخارجية التونسية