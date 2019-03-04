خميس الجهيناوي يطلع الرئيس الباجي على آخر مستجدات الملف الليبي

استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الاثنين 04 مارس 2019 بقصر قرطاج، وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي
وأفاد وزير الشؤون الخارجية أنه قدم عرضا لرئيس الجمهورية حول نتائج زيارته إلى الكنفدرالية السويسرية يومي 27 و28 فيفري 2019 ومتابعة نتائج زيارة الدولة التي أداها رئيس الجمهورية إلى سويسرا
كما استعرض اللقاء برنامج مشاركة وزير الشؤون الخارجية في الدورة العادية 151 لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم 06 مارس الجاري، والمشاورات السياسية التونسية المصرية بالقاهرة
كما أطلع وزير الخارجية رئيس الدولة على آخر مستجدات الملف الليبي ومنها اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا يوم 05 مارس بالقاهرة في إطار المبادرة الرئاسية لحل الأزمة الليبية