خميس الجهيناوي يسلم أمير الكويت الدعوة للمشاركة في أشغال القمّة العربيّة القادمة بتونس

سلم وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي والمبعوث الخاص لسيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الأحد 06 جانفي 2019 بقصر بيان، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رسالة خطيّة من رئيس الجمهورية تتضّمن دعوة للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثلاثين (30) للقمّة العربيّة المقّرر عقدها بتونس بتاريخ 31 مارس 2019
ونقل الوزير بالمناسبة إلى أمير دولة الكويت ، تحيات سيادة رئيس الجمهورية وتقديره، مؤكّدا له ما يوليه من عناية خاصة لمزيد توثيق أواصر الأخوة بين البلدين الشقيقين والحرص على الإرتقاء بمختلف أوجه التّعاون الثنائي، وتعزيز التنسيق والتّشاور بخصوص القضايا الإقليمية والدوليّة ذات الاهتمام المشترك
كما مثّل اللّقاء مناسبة لاطلاع أمير دولة الكويت على الاستعدادات الجارية لعقد القمّة العربية والمواضيع المطروحة على جدول أعمالها، والتّي تأمل تونس في أن تكون لبنة جديدة في دعم منظومة العمل العربي المشترك وترتقي إلى مستوى تطلّعات الدّول والشعوب العربيّة
بدوره، عبر أمير دولة الكويت لوزير الشؤون الخارجية عمّا يكنّه من تقدير ومودّة لسيادة رئيس الجمهورية، مشيدا بالمستوى المتميّز للعلاقات الثنائية بين البلدين ومؤكدا حرص بلاده على تعزيز تعاونها مع تونس وتوسيع مجالاته
وعبر أمير دولة الكويت عن ثقته في قدرة تونس على توفير كافة ممهّدات نجاح قمة تونس بفضل مكانتها ودورها في محيطها العربي، مؤكدا حرص الكويت على إنجاحها والمساهمة الفعالة في أشغالها
وحضر اللقاء كل من وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ على جراح الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
وزير الشؤون الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين