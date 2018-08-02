استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 02 أوت 2018، بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنستين
وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات التونسية الأمريكية والاستحقاقات الثنائية القادمة بالإضافة إلى متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أداها وزير الخارجية إلى واشنطن ، من 25 إلى 28 جويلية المنقضي بدعوة من نظيره الأمريكي مايكل بومبيو وإلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
وعبر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه لنتائج اللقاءات التي أجراها مع سامي المسؤولين الأمريكيين، معبرا عن تطلع تونس إلى مزيد دعم علاقات التعاون مع واشنطن خاصة في المجال الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الأمريكية في تونس
ومثل اللقاء أيضا مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة ومنها بالخصوص الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي التونسي الأمريكي، والدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة المزمع عقدها بواشنطن قبل نهاية السنة الحالية
من جهته جدد السفير الأمريكي تأكيد استعداد بلاده لمواصلة دعم تونس ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة
يذكر أن وزير الخارجية أجرى خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن بالإضافة إلى لقائه بنظيره ونائب وزير الدفاع الأمريكي، سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكي بالإضافة إلى نائبي رئيس الشركة العالمية الأمريكية للطيران « بيونغ » بوب سيمونز و جيفرسون هوفارد
خميس الجهيناوي يستقبل سفير الولايات الأمريكية المتحدة بتونس
استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 02 أوت 2018، بمقر الوزارة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنستين