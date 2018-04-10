خميس الجهيناوي يستقبل سفيري إيطاليا وكوريا الجنوبية

بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 10 أفريل 2018 بمقر الوزارة في لقاء جمعه بسفير إيطاليا الجديد بتونس لورانزو فانارا، سبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون التونسي الإيطالي بالإضافة إلى الاستحقاقات القادمة على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة تطوير التعاون التونسي الإيطالي لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يمكن بلادنا من مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة
كما تطرق الوزير إلى الاستعدادات للدورة 14 مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المزمع عقدها ببروكسال منتصف ماي القادم بمشاركة سامي المسؤولين في المفوضية الأوروبية ووزراء خارجية دول الاتحاد، والذي يعد مناسبة لتدارس المسائل المتعلقة بآفاق التعاون التونسي الاوروبي في إطار خطة العمل 2018-2020 بالإضافة إلى مستقبل العلات التونسية الاوروبية في مرحلة ما بعد 2020
واستقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الثلاثاء 10 أفريل 2018 بمقر الوزارة سفير كوريا الجنوبية بتونس كيم يونغ سيوك الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا
وعبر الوزير خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي بذلها الدبلوماسي الكوري في سبيل الارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين
كما مثل اللقاء مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة وخاصة الزيارة الرسمية التي سيؤديها وزير الشؤون الخارجية إلى سيول خلال شهر أفريل الجاري بدعوة من نظيرته الكورية كانج كيونج واه والتي سيتم خلالها عقد اللجنة المشتركة التونسية الكورية التي لم تنعقد منذ حوالي 10 سنوات
وأعرب السيد خميس الجهيناوي عن أمله في أن تمثل هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وأن تفضي إلى نتائج ملموسة لفائدة البلدين
من جهته عبر السفير الكوري عن امتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية ما مكنه من أداء مهامه على أكمل وجه