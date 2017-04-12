خميس الجهيناوي يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاربعاء 11 أفريل 2017 بمقر الوزارة النائب الأول لرئيس مجلس النواب في حكومة طبرق الليبية محمد شعيب
ويندرج اللقاء في إطار المساعي التي تجريها تونس لتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين وتشجيعهم على الحوار والتفاوض للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في بلادهم وفقا لمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وإعلان تونس للتسوية السياسية الشاملة في لبيبا الذي وقعه وزراء خارجية كل من تونس ومصر والجزائر يوم 20 فيفري 2017
وبعد أن قدم بسطة عن أهم مرتكزات المبادرة الرئاسية حول ليبيا شدد وزير الشؤون الخارجية على ضرورة اقتناع مختلف الأطراف الليبية بأنه لا وجود لحل في ليبيا خارج إطار حوار ليبي ليبي لا يقصي أي طرف، برعاية الأمم المتحدة
من جهته عبر السيد محمد شعيب عن تقديره الكبير للجهود الخيرة التي ما انفكت تبذلها تونس في سبيل حلحلة الأزمة الليبية منوها بدورها المحايد والمشجع على انتهاج الحوار والتفاوض.
و شدّد على قناعته بأنه لا خيار أمام الليبيين إلا الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل، للحيلولة دون استمرار الأزمة ومزيد تردي الأوضاع، معتبرا أنّ الوضع الراهن في بلاده لا يحتمل مزيدا من الانتظار
المصدر : وزارة الخارجة التونسية