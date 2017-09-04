خميس الجهيناوي يستقبل المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 04 سبتمبر 2017 بمقر الوزارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 04 إلى 05 سبتمبر الجاري
وقد مكن هذا اللقاء من تدارس مدى تطور مختلف مجالات التعاون التونسية الأوروبية على إثر استكمال خطة العمل للفترة 2013-2017 والانطلاق في مشاورات لتحديد إطار تعاون جديد لمستقبل العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي لما بعد 2020 يتماشى وتميز التجربة الديمقراطية التونسية ويأخذ بعين الاعتبار أولويات تونس في مجال التنمية
وثمن وزير الخارجية دعم الاتحاد الأوروبي للانتقال الاقتصادي في تونس خاصة من خلال تعزيز حجم المساعدات المالية للفترة 2017-2020 ومواكبة الجهد الإصلاحي في المجال الاقتصادي
وأكد الطرفان على أهمية مواصلة المفاوضات بخصوص اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق واستكمال الإجراءات المتعلقة بإبرام اتفاق حول السماء المفتوحة واتفاق الشراكة من أجل حرية التنقل بالإضافة إلى التعاون في المجال المالي
كما ثمنا التعاون الثنائي في المجال الأمني الذي مكن تونس من تحقيق نجاحات هامة في مواجهة خطر الإرهاب وساعد على رفع حظر السفر إلى الوجهة التونسية الذي اتخذته عدة بلدان أوروبية، ما مكن من إنعاش القطاع السياحي
من جهته أشار المفوض الأوروبي إلى أهمية الاتفاقيات الثنائية وخاصة اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بالنسبة للاقتصاد التونسي مشيرا إلى أنه سيمكن من تحسين مناخ الأعمال ببلادنا وتعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستثمار الخارجي في المنطقة
كما أكد مجددا حرص الاتحاد على مواصلة مساندة تونس لتصبح وجهة مفضلة للاستثمارات الأوروبية ويسترجع القطاع السياحي بما يمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية
وتناولت المحادثة بين الجانبين الأوضاع الإقليمية وخصوصا المساعي الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للمسالة الليبية وأكد الجانبان في هذا الإطار على أهمية التوصل إلى حلّ سياسي للأزمة في هذا البلد تحت رعاية الأمم المتحدة
وذكر الوزير بالمبادرة التونسية لتسوية الأزمة الليبية مشيرا إلى موقف بلادنا الداعم لمساعي المنظمة الأممية واستعدادها لدعم جهودها في هذا الاتجاه
المصدر : وزارة الشؤون الخارجية