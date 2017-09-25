بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 25 سبتمبر 2017 خلال جلسة العمل التي جمعته بالمبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، آخر الاستعدادات لجولة الحوار التي ستنعقد غدا بتونس بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015
وجدد الوزير بالمناسبة تأكيد دعم تونس لخارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتسوية في ليبيا التي ستنطلق بتنظيم جولة الحوار الليبي، معبرا عن أمله بأن تفضي هذه الجولة إلى تقدم ملموس على مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية
ونوه الوزير بالاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الذي أشرف عليه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على الدور المحوري للأمم المتحدة في مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية
من جهته ثمن السيد غسان سلامة على أهمية الدعم الذي تقدمه تونس في إطار المبادرة الرئاسية وفي إطار آلية التنسيق الثلاثي بين تونس والجزائر ومصر، لعمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وللتسهيلات التي تقدمها لجميع الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار ومساعيها لتقريب وجهات النظر بينهم
خميس الجهيناوي يستقبل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا
بحث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 25 سبتمبر 2017 خلال جلسة العمل التي جمعته بالمبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة، آخر الاستعدادات لجولة الحوار التي ستنعقد غدا بتونس بين لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر 2015