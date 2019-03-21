استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس 21 مارس 2019 بمقر الوزارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكاشفيلي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس هي الأولى له منذ توليه منصبه في شهر جانفي 2018
وتطرق اللقاء إلى برامج التعاون المتاحة بين تونس ومنظمة السياحة العالمية والدعم الذي يمكن أن تقدمه هذه المنظمة للرفع من مردودية القطاع السياحي
وأكد وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة على تحسن الوضع الأمني واستعادة تونس لصورتها ومكانتها كوجهة سياحية جاذبة للسياح من مختلف أصقاع العالم، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين تونس ومنظمة السياحة العالمية والعمل على حسن استغلال المزايا التفاضلية المتوفرة في بلادنا لاسيما من حيث ثراء وتنوع المخزون الحضاري والثقافي الذي يمتد لأكثر من 3 آلاف سنة
من جهته، أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى أن زيارته إلى تونس تندرج في إطار البحث مع المسؤولين التونسيين عن الصيغ المثلى لتعزيز التعاون بين تونس والمنظمة، لاسيما في مجالات التكوين وتحسين جودة الخدمات السياحية ووضع الإستراتيجيات الكفيلة بتنويع المنتوج السياحي التونسي تماشيا مع التطورات التي يعرفها هذا القطاع
خميس الجهيناوي يستقبل الامين العام لمنظمة السياحة العالمية
استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الخميس 21 مارس 2019 بمقر الوزارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكاشفيلي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس هي الأولى له منذ توليه منصبه في شهر جانفي 2018