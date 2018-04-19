خميس الجهيناوي يستعرض ونظيره الروماني مختلف أوجه التعاون الثنائي بين تونس ورومانيا

التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الخميس 19 أفريل 2018 وزير خارجية رومانيا تيودور فيورال ميلانسانو، الذي يؤدي زيارة عمل بيومين إلى تونس
وعقد الوزيران جلسة عمل بحضور وفدي البلدين خصصت لتقييم مستوى التعاون الثنائي وتعزيزه، بالإضافة إلى الاستحقاقات الثنائية القادمة وجملة من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
ونوه الوزير خلال اللقاء بالحركية المتميزة التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين التي تميزت بتطور نسق تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الأخيرة
كما قدم للضيف عرضا حول التحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الراهنة التي تعرفها بلادنا والانجازات التي تم تحقيقها على مستوى الانتقال الديمقراطي، ;أكد تعويل بلادنا على شركائها الأوروبيين ومنهم رومانيا لإنجاح الانتقال الاقتصادي، داعيا رجال الأعمال والشركات الرومانية إلى الاستثمار في المشاريع الكبرى المدرجة في المخطط الخماسي 2016-2020 والاستفادة من الحوافز التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة خاصة بعد صدور الأوامر الترتيبية المكملة لها
كما أكد على أهمية عقد اللجنة المشتركة التونسية الرومانية في أقرب الأوقات خاصة وأنها لم تنعقد منذ سنة 2008، بالإضافة إلى اللجان القطاعية التي تهم الشؤون الاقتصادية والتعليم العالي و البحث العلمي و السياحة والتعاون اللامركزي
وأكد وزير الخارجية على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس بما يتناسب وتفرد تجربتها وتميزهاّ، من خلال المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي ومضاعفة الاستثمارات الأوروبية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون مجلس الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي المزمع عقده في ماي القادم مناسبة لإطلاق مبادرات وبرامج جديدة في هذا المجال
من جهته أكد وزير الخارجية الروماني على الأهمية التي توليها بلاده للارتقاء لعلاقاتها الإستراتيجية مع تونس ودعمها لتجربتها الديمقراطية، واستعدادها لدعم التعاون في الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار الاتحاد الأوروبي في أفق استعدادها لتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد بداية من جانفي 2019
واتفق الوزيران خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التشاور السياسي بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
كما اتفقا أيضا على بحث سبل استفادة تونس من المشاريع والبرامج التي توفرها الوكالة الرومانية للتنمية ( « روـ إيد ») وعلى دعم التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية كالطاقة والفلاحة وتكنولوجيات المعلومات الحديثة، والتعليم العالي والبحث العلمي. وفي هذا الصدد دعا وزير الخارجية الطرف الروماني إلى مزيد الإحاطة بالطلبة التونسيين الدارسين بالجامعات الرومانية وإلى تهيئة الظروف الكفيلة بتمكينهم من مواصلة دراساتهم في أفضل الظروف
وتولى الوزيران توقيع عدد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم تهم مجالات تكوين الدبلوماسيين والصحة والعلوم الطبية، بالإضافة إلى بيان مشترك حول اللجنة المشتركة التونسية الرومانية. كما أشرفا على توقيع بروتوكول تعاون بين وكالة تونس إفريقا للأنباء ونظيرتها الرومانية آجيربريس
المصدر: وزارة الشؤون الخارجية