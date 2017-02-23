خميس الجهيناوي يذكّر رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس بضرورة التنسيق مع الوزارة بخصوص لقاءاتهم بالمسؤولين التونسيين

ذكّر السيد خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية الإربعاء 22 فيفري 2017 لدى لقائه رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بتونس، بضرورة التنسيق مع مصالح الوزارة وإعلامها في آجال معقولة بكل المطالب المتعلقة بترتيب اجتماعات أو لقاءات بأعضاء الحكومة وسامي مسؤولي الدولة، أو بتنقلهم داخل تراب الجمهورية
وأوضح أن هذا الإجراء المتعارف عليه دوليا يهدف إلى تسهيل مهامهم، وتمكين أعضاء الحكومة من مهلة كافية للاستعداد للقاءات والإطلاع على ملفات التعاون الثنائي، وتمكين الإدارات المعنية بالوزارة من المساعدة على حسن تنظيم هذه الأنشطة ومتابعتها، بالإضافة إلى تأمين سلامة أعضاء البعثات الدبلوماسية التي تعد من مسؤوليات الوزارة
وأكد الوزير حرص وزارة الشؤون الخارجية على توفير الظروف المناسبة لتمكين أعضاء البعثات الأجنبية من الاضطلاع بمهامها في سبيل دفع علاقات الشراكة والتعاون بين تونس وبلدانهم على أكمل وجه، وعلى إحاطة الدبلوماسيين الأجانب وعائلاتهم بكل الرعاية وتيسير ظروف إقامتهم ببلادنا على المستويين المهني والشخصي
المصدر: وزارة الشؤون الخارجية