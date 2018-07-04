تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 4 جويلية 2018 مع سفيرة كندا بتونس كارول ماكوين
وخصص اللقاء لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بالإضافة إلى نتائج الزيارة التي أداها وزير الخارجية إلى كندا يومي 18 و19 جوان 2018 بدعوة من نظيرته كريستيا فريلاند
ونوه الوزير بالمناسبة بمستوى التعاون والشراكة بين البلدين مؤكدا على وجود إمكانيات هامة لتعزيزها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة في القارة الإفريقية
وبخصوص التعاون في المجال السياحي، جدد الوزير دعوة كندا إلى مراجعة نصائح السفر الموجهة إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس لدعم الانتعاشة التي يشهدها هذا القطاع خلال الفترة الأخيرة
يذكر العلاقات التونسية الكندية تشهد حركية مهمة خلال الفترة الأخيرة، تميزت خصوصا بكثافة نسق تبادل الزيارات بين سامي مسؤولي البلدين، كما تعد كندا إحدى أهم الدول الداعمة للمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، وهي من الراعية للمؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار تونس 2020 المنعقد في نوفمبر 2016، الذي شاركت فيه بوفد رفيع المستوى ترأسته وزيرة التنمية الدولية والفرانكوفونية ماري كلود بيبو
خميس الجهيناوي يدعو كندا إلى مراجعة نصائح السفر الموجهة إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس
تحادث وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 4 جويلية 2018 مع سفيرة كندا بتونس كارول ماكوين