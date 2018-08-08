خميس الجهيناوي يبحث مسار التسوية السياسية في ليبيا مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة

استعرض وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي والمبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الدعم الأممي في ليبيا غسان سلامة في لقاء جمعهما مساء الاثنين 06 أوت 2018 بتونس تطورات المسار السياسي في ليبيا والاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية والتشريعية
ومثل اللقاء الذي يندرج في إطار التشاور الثنائي المستمر بخصوص الملف الليبي، مناسبة للإطلاع على الاتصالات التي أجراها الطرفان مع مختلف الأطراف ذات العلاقة بالملف الليبي، ولتبادل وجهات النظر بخصوص سبل حلحلة الأزمة الراهنة وتجاوز حالة الجمود في مسار التسوية السياسية
وشدد وزير الشؤون الخارجية مجددا على أهمية العمل على توحيد الجهود لتسريع نسق المشاورات بين الفرقاء الليبيين وتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في اقرب الآجال بما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وتجنيب المنطقة مخاطر التطرف والإرهاب
بدوره أكد رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا للدفع باتجاه حل توافقي ليبي ليبي تحت رعاية أممية
وعبر المبعوث الأممي مجددا عن امتنانه للدعم الذي ما انفكت تقدمه تونس على مختلف الأصعدة لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إحلال السلام في ليبيا
وزارة الشؤون الخارجية