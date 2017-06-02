خميس الجهيناوي يبحث الملف الليبي مع وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الجمعة 2 جوان 2017 بمقر الوزارة أعضاء وفد اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا برئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الكونغولي جون كلود قاكوسو
وأطلع الوزير الكنغولي السيد خميس الجهيناوي على نتائج الزيارة التي أداها الوفد إلى ليبيا يومي الأربعاء والخميس واللقاءات التي أجراها مع مختلف الفاعلين السياسيين الليبيين في كل من طرابلس وطبرق، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى مرافقة الجهود التي تبذلها دول الجوار وخاصة تونس ومصر والجزائر لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار.
من جهته قدم وزير الشؤون الخارجية لأعضاء الوفد بسطة حول مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و »إعلان تونس الوزاري للتسوية السياسية الشاملة في ليبيا » الموقع من قبل وزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر يوم 20 فيفري 2017، مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية الاجتماع الثلاثي على مستوى وزراء الخارجية الذي ستحتضنه الجزائر العاصمة يومي 5 و6 جوان 2017
و أكد الوزير دعم تونس لكل الجهود الهادفة لتشجيع الفرقاء الليبيين على توخي الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في بلادهم بما يمكن من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق والمنطقة عموما
المصدر : وزارة الخارجية