خميس الجهيناوي في ليبيا للتوصل إلى حلّ سياسي توافقي شامل للأزمة في هذا البلد الشقيق

بدعوة من وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة أدّى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاثنين 11 جوان 2018، زيارة عمل وأخوّة إلى ليبيا هي الأولى منذ 2016
ومثّلت الزيارة مناسبة لتعزيز الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الشقيقين وبحث سبل تفعيل المبادرة الرئاسية ونتائج الاجتماع الوزاري الثلاثي المنعقد بالجزائر في 21 ماي 2018 ومخرجات اجتماع 29 ماي 2018 في باريس الهادفة إلى مساعدة كافة الأطراف الليبية على الحوار والتفاوض للتوصل إلى حلّ سياسي توافقي شامل للأزمة في هذا البلد الشقيق
وأجرى وزير الخارجية خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين الليبيين تطرقت إلى سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في كل المجالات بالإضافة الى الاستحقاقات الثنائية القادمة
وفي هذا السياق نوه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فايز السرّاج خلال استقباله لوزير الخارجية بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وجهوده لإنجاح مسار الحلّ السياسي كما عبر عن تقديره للجهود التي تبذلها تونس لمساعدة ليبيا على تجاوز الأزمة الحالية والتخفيف من معاناة شعبها
كما استعرض الطرفان خلال اللقاء آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تذليل العقبات أمام تعزيز التبادل التجاري وتسهيل عمل شركات البلدين واستعادة مكانة تونس في السوق الليبية كما كانت قبل 2011
كما أجرى السيد خميّس الجهيناوي لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تطرق إلى آفاق العملية السياسية في ليبيا. وعبّر السيد خالد المشري بدوره عن تقدير الشعب الليبي لمساندة تونس ورئيس الجمهورية لخيارات الشعب الليبي وتطلعاته إلى استعادة أمنه واستقراره
وأجرى وزير الشؤون الخارجية جلسة عمل موسّعة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، السيد محمد الطاهر سيالة، خصصت لبحث سبل دفع التسوية السياسية في ليبيا في ضوء المستجدّات الأخيرة والمساعدة على تنفيذ خارطة طريق الأمم المتحدة وما تمّ الاتفاق بشأنه في اجتماع باريس
كما تطرق الطرفان إلى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والنهوض بالصادرات التونسية الفلاحية والصناعية مقابل استيراد النفط الليبي الخام وتكريره في تونس، وذلك في أفق اجتماع اللجنة المشتركة التحضيرية على مستوى وزيري خارجية البلدين التي ستعقد يوم 5 جويلية 2018 بتونس، للإعداد للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي حكومتي البلدين المزمع عقدها خلال الأشهر القليلة القادمة. كما نظر الطرفان في عدد من المسائل القنصلية العالقة بالإضافة إلى سداد جزء ثان من الديون المتخلدة بذمة ليبيا لفائدة المصحات التونسية
و أعلن وزير الشؤون الخارجية خلال الزيارة عن قرار الخطوط الجوية التونسية العودة إلى العمل على الوجهة الليبية خلال الفترة القادمة
وكان للسيد وزير الشؤون الخارجية على هامش هذه الزيارة، لقاء بالجالية التونسية بمقرّ القنصليّة العامة التونسية بطرابلس أكد خلاله على إحاطة الدولة بأبناء تونس بالخارج لاسيّما في ليبيا، كما تولى معاينة مقرّات القنصلية والإقامة
ومن المنتظر أن تتلو هذه الزيارة سلسلة من الزيارات الأخرى تكريسا لسنّة التشاور مع مختلف الأطراف في ليبيا بهدف دعم المسار السياسي التوافقي
وزارة الشؤون الخارجية التونسية