خميس الجهناوي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة انتهاء مهامه بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الأربعاء 09 جانفي 2019 سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دانيال روبنستين الذي أدى له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامه في بلادناوعبر الوزير للدبلوماسي الأمريكي خلال اللقاء عن تقديره للجهود التي بذلها طيلة فترة عمله بتونس من أجل دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين
كما نوه بالدعم الأمريكي المتواصل لتونس مؤكدا حرص بلادنا على دعم علاقات التعاون الاستراتيجي التي تجمعها بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، وتطلعها إلى تطوير الاستثمارات الأمريكية خاصة خلال هذه الفترة التي تسعى فيها بلادنا إلى إنجاح الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية خاصة في الجهات الداخلية
من جهته أشاد السفير الأمريكي بمتانة علاقات الصداقة والتعاون التونسية الأمريكية، مشددا على الأهمية التي توليها بلادها لإنجاح التجربة الديمقراطية في تونس ودعمها لكل الجهود التي تبذلها لدعم اقتصادها ومواجهة التحديات الراهنة. كما عبر عن عميق امتنانه لما لقيه من دعم من السلطات التونسية طيلة فترة عمله ما مكنه من أداء مهامه على أكمل وجه